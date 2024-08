Frane tra Friuli e Veneto: riapertura strada prevista a domani

SAPPADA - La riapertura della SR 355, se non interverranno nuove situazioni di pericolo per la circolazione, "è prevista entro domani. Anche sulle altre due strade interessate dalle frane, la SR 465 e la SP 22, i lavori continuano senza sosta per una pronta apertura". Lo ha annunciato in una nota il presidente di FVG Strade Simone Bortolotti "ringraziando vivamente tutto il personale di Friuli Venezia Giulia Strade per la tempestività e la professionalità" nell' intervennto della notte scorsa.

Bortolotti ha detto di essere "rimasto in stretto contatto con l'assessore Amirante per un costante aggiornamento sulla situazione dell' emergenza e per un necessario coordinamento delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza dei tratti stradali interessati". Lo stato di luoghi è stato analizzato da un geologo, che "suggerisce di prevedere un bacino di sicurezza in previsione di eventuali smottamenti in occasione di ulteriori temporali attesi nelle prossime ore".