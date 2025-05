Franco Favaretto: “Col baccalà ci parlo”

Tra fornelli, coltelli, mestoli e profumi di buono, mi ritrovo catapultata in un piccolo universo parallelo: quello di uno chef che ha fatto del baccalà una filosofia di vita. Franco Favaretto non è solo un cuoco.



È un narratore di storie salate ed essiccate, un ambasciatore di un ingrediente che da sempre divide l’Italia: c’è chi lo chiama stoccafisso e chi, semplicemente, baccalà. Parlare con lui è come aprire una di quelle cucine d’altri tempi: profumo di tradizione, il borbottio delle pentole e quell’accoglienza schietta che solo chi ama davvero il cibo e la gente sa offrire. Ma attenzione: sotto il grembiule non c’è solo manualità. C’è una visione. Un pensiero critico sulla cultura gastronomica e sul ruolo dello chef oggi. In questa intervista ci apre le porte del suo mondo, fatto di radici, memoria, istinto e una curiosità viva come una fiamma. Un viaggio nella cucina che emoziona, nutre e racconta.



Nato a Mestre nel 1961, Franco Favaretto è chef, oste, docente, ambasciatore e appassionato narratore del baccalà. Figlio e nipote di commercianti di stoccafisso, cresce tra mercati, catini d’acqua e battiture di pesce secco, imparando da subito il valore del tempo, della materia prima e del rispetto. Dopo aver frequentato l’Istituto Alberghiero “Giuseppe Maffioli” di Castelfranco Veneto e un lungo percorso professionale che lo portò a viaggiare in tutto il mondo, rileva l’attività di famiglia e trasforma il locale ereditato dal nonno in un ristorante dove la tradizione incontra l’evoluzione.



Oggi è considerato uno dei massimi interpreti del baccalà a livello mondiale, Ambasciatore del merluzzo norvegese nel mondo, portavoce di una cucina veneta autentica e contemporanea. Conosciuto per la sua visione profonda e la sua capacità di raccontare il territorio veneto con ironia, rigore e poesia, continua a cucinare come ha imparato da bambino: con umiltà, curiosità e un grande amore per le radici. Oggi è docente associato di ALMA - Scuola Internazionale di Cucina Italiana - dove tiene il corso dedicato allo stoccafisso e al baccalà per il Corso Superiore di Cucina Italiana. È anche Ambassador della scuola e membro del corpo docente del Master della Cucina Italiana. Cosa curiosa: quando lui si sposta per i suoi viaggi in giro per il mondo per insegnare l’arte del baccalà, nella valigia al posto dei vestiti si porta appresso lo stoccafisso. Suo compagno di viaggio e di vita.



Chef, iniziamo da una domanda che divide l’Italia più del campionato: baccalà o stoccafisso?

“Per me è semplice: lo stoccafisso è il pesce essiccato, il baccalà è quello conservato sotto sale. Anche se a Venezia lo chiamiamo ‘battain’, a Chioggia ‘bertagnin’, a Brescia ‘battagin’… Ma chiamatelo come volete, purché lo trattiate con rispetto.”



Ci sono storie che iniziano con un gesto semplice e diventano vita. Quella di Franco Favaretto nasce con una pentola stretta tra le gambe di un bambino di sei anni e il profumo intenso del baccalà che sobbolle accanto alla nonna che con un mestolo di legno, mescola. Da allora non ha più smesso di ascoltare quel pesce “misterioso”, apparentemente umile, trasformandolo in voce, emozione, identità.



Franco, da quel ricordo bellissimo: la pentola tra le cosce e la nonna accanto… Quanto l’ha segnato quel momento?

“È stato l’inizio di tutto. Avevo sei anni, le gambe che a malapena arrivavano al bordo della sedia e un cucchiaio di legno che mescolava un profumo che ancora oggi mi commuove. Con mia nonna non cucinavo soltanto: imparavo il rispetto. Ogni pezzo di baccalà aveva una storia, un valore, un tempo. In quel gesto c’era già tutta la mia cucina: attenzione, lentezza, amore e dedizione.”



La sua è una storia di famiglia: il nonno era grossista di stoccafisso, lo zio lo portava a vedere la battitura dello stocco come premio settimanale. Ma da piccolo, ammette, per un periodo ha odiato quel pesce: “Dovevo inginocchiarmi per piegarlo e metterlo a bagno nei catini. Ore e ore piegato e con le ginocchia che mi dicevano basta – sorride -” Cosa rappresenta per lei oggi il baccalà? È solo un ingrediente o qualcosa di più?

“Per me è una lingua antica. Non è solo un pesce conservato sotto sale: è un ponte tra mari lontani e tavole veneziane, tra la sopravvivenza e la festa. Io lo ascolto. Ogni volta che lo tocco mi racconta qualcosa: del mare da cui proviene, del viaggio che ha fatto, delle mani che lo hanno curato. È un simbolo di trasformazione. Come noi.”



Si dice che lei abbia una cultura del cibo vastissima, che tocca terra, mare e cielo. Come si sviluppa questa sensibilità?

“La cucina è fatta di gesti, ma soprattutto di silenzi. Il cuoco deve saper ascoltare ciò che non parla: una radice, una foglia… Non si tratta solo di sapere, ma di sentire. Quando cucino non compongo un piatto: ricreo un equilibrio.”



C’è un’emozione che la accompagna quando cucina?

“La passione e la meraviglia. Ancora oggi, dopo 45 anni, c’è un istante – quando il piatto prende forma, quando i profumi si legano – in cui mi fermo e sento qualcosa che assomiglia alla gratitudine.”



Quanto conta la tradizione nella sua cucina? E quanto il futuro?

“La tradizione è il mio ingrediente segreto. Ogni piatto parte da un ricordo – un odore, una voce, una carezza – e poi guarda avanti. Non si tratta di ripetere la tradizione, ma di rispettarla e farla evolvere. Cucino con i piedi nel passato e gli occhi nel domani.”



Se il baccalà potesse parlare, cosa direbbe di lei?

“Questo qui mi ha trattato come un principe… anche quando sembravo solo un pezzo di legno secco". E poi aggiungerebbe: ‘Ogni tanto lo faccio impazzire, giusto per tenerlo sveglio.”



Lei è uno di quei cuochi che hanno messo il Veneto nel piatto. Ma cosa significa per lei cucinare ‘veneto’?

“Con la scusa dello stocco ho girato il mondo. Non cucino solo stocco bensì veneto, anzi veneziano. Noi abitiamo in un territorio con una cucina variegata. È un atto di resistenza. Significa credere che la semplicità non sia povertà, ma eleganza. Come parlare in dialetto: non lo fai per chiuderti, ma per dire meglio chi sei. Vedi io sono bilingue: parlo bene l’italiano ma eccellentemente il dialetto veneziano.”



Cresciuto tra barene, mercati e pescatori: quanto ha influito tutto questo?

“La mia è una grande malinconia. Non abbiamo più certi ingredienti di una volta. Da piccolo andavo a trovare mio zio a Venezia che lavorava all’interno della stazione ferroviaria e a fianco, sul canale, c’era una rete di pesca e lì arrivavano i pescatori; si mangiava tutto crudo, qualsiasi tipo di pesce arrivava, e rischiavi di passare una notte in ospedale – se ti andava bene - Tuttavia l’acqua ti insegna la pazienza. La laguna non si lascia prendere in fretta, devi capirne i silenzi. I pescatori? Gente onesta. Se non rispetti il pesce, non lo cucini. Punto.”



Il sapore più autentico della laguna?

“La zuppa di go’ (ghiozzo). Un pesce umile, quasi brutto. Ma sa di fango, di mare, di casa. Serve solo tempo e la mano giusta. E’ un piatto straordinario.”



Che ricordi ha della cucina della sua infanzia?

“Sono cresciuto con quella della nonna. Lei “tirava” tagliatelle tutti i giorni perché mio nonno voleva sempre mangiare le tagliatelle in brodo, estate e inverno. La domenica? “Risotto ai fegatini.”



Se potesse cucinare per il ‘lei bambino’?

“Risi e latte – sorride di gusto - e pan burro e sucaro. Perché a volte la felicità è tutta lì: una ciotola calda e qualcuno che ti guarda mangiare con semplicità e piacere.”



Come sta cambiando la cucina veneta?

“Abbiamo ragazzi volenterosi ma fondamentale che tengano i piedi per terra nelle materie prime. Oggi la cucina è più aperta, più curiosa. Ma deve stare attenta a non perdersi nelle mode. Il futuro? È innovare restando fedeli a sé stessi e soprattutto non perdere la stagionalità. Fondamentale per l’ottima riuscita di un piatto.”



A proposito di stagionalità… il suo legame con la natura è fortissimo. Come si traduce nel suo modo di cucinare?

“La natura è la mia maestra. Mi insegna che tutto ha un ciclo, un ritmo, un equilibrio. In cucina non cerco mai di forzarla. Non uso ciò che non è pronto. Se un’erba non cresce, non la cerco altrove. Aspetto. Perché la natura non è un supermercato, è una sinfonia. E io voglio essere parte di quella musica, non il suo direttore.”



Cosa resta davvero, alla fine di una giornata in cucina? E cosa emoziona ancora uno come lei?

“La cosa più bella è il cliente soddisfatto. E’ da moltissimi anni che il giovedì sera nel mio ristorante faccio anche scuola di cucina e mi diverto moltissimo. Qual è il segreto per un cuoco nel creare un piatto? È nella sua testa. Devi aver registrato i gusti perché quando assembli gli ingredienti, prima nella tua testa, ce l’hai già il piatto. E’ una magia. Mi emoziona ancora vedere qualcuno che chiude gli occhi al primo boccone. E sentire, a fine servizio, che quel piatto ha raccontato qualcosa di me.”



Cosa spera che resti a chi mangia un suo piatto?

“La cucina deve emozionare. Cucino per chi ha voglia di ascoltare, non solo di mangiare. Spero resti un’emozione. Un pensiero. Un profumo che torna. Anche con una semplice pasta al pomodoro …”



Qual è l’errore più bello che ha fatto in carriera?

“Lo sgroppino melone-porto. Nato da un simpatico errore durante le mie preparazioni. Ed è 20 anni che continuiamo a farlo. A volte le ricette vengono dai propri sbagli.” – sorride – Se dovesse lasciare un messaggio – una specie di ricetta senza dosi – a chi vuole cucinare bene, quale sarebbe? “Prendi la conoscenza, aggiungi rispetto, mescola con tempo e passione. Non serve impiattare tutto, basta essere se stessi.”



E al pubblico, al cliente: cosa chiede oggi uno chef come lei?

“Chiedo ascolto. Fiducia. E magari un po’ meno foto prima di mangiare. I piatti si gustano meglio con la bocca che con lo smartphone.”



Uscendo da questa chiacchierata con Franco Favaretto, mi porto via molto più di qualche curiosità su tempi di ammollo e tecniche di cottura. Mi porto via l’idea che il cibo, quando è davvero buono, racconta sempre qualcosa che va oltre il piatto: un territorio, una storia, un’ostinazione tutta veneta nel difendere le cose fatte bene, anche se il mondo intorno corre. Favaretto parla di baccalà, ma in realtà sta parlando di memoria, identità, rispetto. E lo fa con quella leggerezza intelligente che mescola ironia e rigore, come una ricetta perfettamente bilanciata. Non c’è arroganza nelle sue parole, né falsi miti da sfatare: solo una consapevolezza profonda, maturata tra pentole, viaggi e prove infinite. Che poi, alla fine, il dilemma resta: è meglio il baccalà mantecato o lo stoccafisso alla vicentina? Ma forse la vera risposta è un’altra: dipende da chi te lo cucina.