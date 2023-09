La Francia sospende la vendita dell'iPhone 12: ecco perché

FRANCIA - La Francia ha sospeso la vendita degli iPhone 12. La decisione è arrivata dopo che i test effettuati da Anfr, l'Agenzia nazionale delle frequenze francese che regola le frequenze radio, hanno rilevato che il modello emette più onde elettromagnetiche rispetto a quelle concesse dalle norme europee. L'agenzia ha precisato di aver "ordinato ad Apple di ritirare l'iPhone 12 dal mercato francese a partire dal 12 settembre a causa del superamento del limite" di assorbimento elettromagnetico e di “adottare tutti i mezzi” per risolvere il problema anche sugli apparecchi già venduti.



Secondo i test di laboratorio l’Anfr sostiene che quando il telefono viene tenuto in mano questo assorbirebbe 5,74 watt per kg, oltre i 4 watt per kg, ovvero il valore limite normativo corrispondente all'energia che può essere assorbita dal corpo umano quando il telefono viene tenuto in mano. Apple, secondo quanto dichiarato all'Afp, ritiene che i suoi dispositivi soddisfano gli standard internazionali, e di aver fornito alle autorità francesi i risultati di studi di laboratorio indipendenti effettuati da terzi che lo dimostrano.