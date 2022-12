Francia, senza fissa dimora i 2 sospetti arrestati a Parigi

FRANCIA - Due sospetti sono stati messi in stato di fermo a Parigi per 'apologia del terrorismo': sono due senza fissa dimora, uno dei quali era molto ubriaco al momento dell'arresto. Lo scrive 'Le Figaro' riportando le ultime novità emerse dopo l'arresto di questa mattina a Gare Montparnasse. I due sono stati trovati in possesso di nove bombole di gas e fermati dopo aver urlato di voler "far saltare tutto per aria".

Uno dei due, Eric, è cittadino francese ed ha 51 anni. L'altro ha 29 anni, si dichiara libico ma sarebbe tunisino. Fermati dalle forze dell'ordine, hanno ribadito le loro minacce sotto custodia. Al fermo è seguita un'operazione di polizia per la messa in sicurezza della stazione dove sono stati fatti intervenire gli artificieri del laboratorio centrale della prefettura di polizia. Al momento dell'arresto, gli agenti hanno trovato le bombole, "inoffensive" perché non collegate ad un innesco. Il cittadino francese è noto per precedenti giudiziari non meglio precisati, il tunisino è sconosciuto alle forze dell'ordine.