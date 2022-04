Francia espelle 6 spie russe

MONDO - La Francia espelle sei spie russe. Il ministero degli Esteri francese ha annunciato che sei agenti russi che operavano sotto copertura diplomatica e le cui attività si sono rivelate contrarie agli interessi nazionali del Paese sono stati dichiarati persona non grata. "In assenza dell'ambasciatore di Russia, il numero due è stato convocato al Quai d'Orsay questa sera per essere informato di questa decisione", afferma il ministero in un comunicato.

"Eccezionale operazione di controspionaggio. Congratulazioni agli agenti della Dgsi che hanno ostacolato una rete di agenti clandestini russi che stava lavorando contro i nostri interessi. Gli agenti coinvolti dovranno lasciare il territorio nazionale. Nell'ombra, la Dgsi veglia sui nostri interessi fondamentali" ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, commentando l'operazione.