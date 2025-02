Francia, attacco con coltello in Alsazia al grido di 'Allah Akbar': 1 morto e diversi feriti

FRANCIA - Nuovo attacco con coltello in Francia. Una persona è morta e diversi agenti sono rimasti feriti a Mulhouse, in Alsazia, in un attacco a margine di una manifestazione nei pressi di un mercato coperto della città. La polizia ha fermato un sospetto, un 37enne algerino che avrebbe gridato "Allah Akbar", secondo quanto riferito da testimoni citati dai media francesi.



L'uomo risulta schedato nella lista per la prevenzione della radicalizzazione terroristica (Fsprt). Due agenti della polizia municipale sono rimasti feriti gravemente, ha riferito all'Afp il procuratore locale Nicolas Heitz, precisando che sono stati feriti uno "alla carotide" e l'altro "al torace". Altri tre agenti della polizia municipale sarebbero rimasti feriti in modo più lieve, ha aggiunto. Il sospetto aggressore aveva l'obbligo di lasciare la Francia.