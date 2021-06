Francesco Zambon a Vittorio Veneto, esauriti i posti

VITTORIO VENETO - Sono andati esauriti in pochissimo tempo i posti per la presentazione del libro di Francesco Zambon. A causa delle limitazioni anti-contagio, infatti, potranno presenziare all’evento, che si terrà giovedì 1 luglio alle 21 presso la Nuova Laneria di via Torres, solo 80 persone. E’ possibile, comunque, prenotare il proprio posto come “riserva”, compilando questo form: i riservisti verranno contattati (in ordine di iscrizione) solo in caso di assenze, defezioni o di una seconda data, che potrebbe essere organizzata prossimamente.

Francesco Zambon, medico 47enne originario di Serravalle, è il coordinatore del rapporto che, negli ultimi mesi, è finito al centro di una vicenda che sta avendo echi internazionali. L’ex ricercatore dell’Oms sarà a Vittorio Veneto per parlare della sua opera, “Il pesce piccolo, una storia di Virus e Segreti”. L’evento è organizzato dall’Editoriale il Quindicinale, dalla libreria Il Punto e dalla Nuova Laneria.