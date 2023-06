Giovedì 29 giugno alle ore 19.00 prenderà vita al Castrum di Serravalle un evento unico in prima nazionale: "FRANCESCO IL VECCHIO, LA SCELTA FINALE", uno spettacolo teatrale itinerante nel parco del Castello di Serravalle in costume medievale, dedicato alla vicenda dei Carraresi nel 1300.

Mura parlanti, trame di palazzo, antichi fantasmi e misteri. Suggestione ed emozione per scoprire un pezzo di storia veneta. Con un interprete d'eccezione: Luciano Roman.

Sullo Spettacolo "FRANCESCO IL VECCHIO, LA SCELTA FINALE" costituisce il terzo capitolo de “I Carraresi Erranti” dopo Padova e Treviso, progetto teatrale dedicato alla vicenda dei Carraresi che nel 1300 hanno dominato il territorio tra Padova, Treviso e il Friuli occidentale. Terza tappa imperdibile al Castrum dove andrà in scena la vicenda di Francesco il Vecchio dei Carraresi, scoprendo finalmente l'uomo, con i suoi tormenti, i suoi intensi sentimenti, che c'è dietro il personaggio storico. Lo spettacolo si articola tra figure fantasmatiche, spiriti e mura parlanti, in un suggestivo clima fiabesco ma con riferimenti fondati su verità storiche.

L’ideazione e la direzione dell’operazione che coinvolge diverse associazioni tra cui L’Osservatorio città di Padova, l’Accademia del Teatro in Lingua Veneta, e l’associazione Amici del Castrum, sono di Luisa Baldi, la drammaturgia è di Alessandro Giuriati, la regia e l’interpretazione sono di Luciano Roman.

Lo spettacolo vede in scena inoltre alcuni cittadini padovani nei panni dei diversi personaggi dell’epoca, come testimoni attivi di un periodo storico fondamentale per la cultura e la formazione di quello che è il Veneto di oggi.





Il Castrum di Serravalle Lo spettacolo sarà itinerante nel parco del castello di Serravalle perchè Serravalle è stata per pochi anni, dal 1381 al 1389, tra i possedimenti dei Carraresi ed il Castrum con la sua posizione di alto valore strategico ne è stato il fulcro. I Carraresi lo hanno rinforzato edificando anche un bellissimo bastione rotondo che ancor oggi si può ammirare. Le sue mura merlate saranno il perfetto sfondo per i personaggi medievali che sono presenti e agiscono in quest’opera teatrale.



Luciano Roman

Attore – Regista – Docente teatrale

Attore e regista teatrale, diplomatosi all’Accademia De’ Filodrammatici di Milano come attore nel 1987, nel 1990 riceve il premio Ystrio come giovane promessa. Da oltre trent’anni si dedica alla professione di attore, lavorando al Piccolo Teatro di Milano, Teatro di Genova, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Biondo di Palermo, Metastasio di Prato, Stabile dell’Umbria in cui è stato protagonista di più di 70 produzioni teatrali spesso rappresentate in tutto il mondo. Come attore è stato diretto tra gli altri da Massimo Castri, Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Rimas Tuminas, Antonio Calenda, Luigi Squarzina, Egisto Marcucci, Piero Maccarinelli, Giorgio Pressburger Pietro Carriglio, Roberto De Simone, Giorgio Presburger, Giorgio Sangati. Dagli anni 2000 affianca all’attività di attore quella di regista e promotore di eventi culturali. Come regista ha firmato: “L’oro in bocca” di Bonaviri, “Anima” dagli scritti di Leonardo Da Vinci, come autore, regista e interprete, e poi “Non buttiamoci giù” di Nick Hornby, “Casanova Soirèe” di cui è anche autore. È stato responsabile artistico di progetti per le scuole promossi dal MIUR in Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli. E’ stato coordinatore artistico di rassegne teatrali ed eventi culturali. Ha ideato cicli di letture delle Confessioni di S. Agostino in tournèe in tutta Italia con il filosofo Giovanni Reale e Padre Eugenio Cavallari. Insegna recitazione dal 2010: Scuola del Teatro Biondo di Palermo, Accademia in lingua Veneta, Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto. Conduce seminari di alta formazione per attori usciti dalle accademie di tutta Italia. Dall’inizio della sua carriera affianca all’attività in teatro quella televisiva partecipando a fiction Rai, Mediaset e per la Televisione Svizzera Italiana. Dal 2020 collabora con la sede Rai di Trieste.