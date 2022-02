Francesca Michielin si è laureata oggi al Conservatorio di Castelfranco

CASTELFRANCO – Pomeriggio indimenticabile oggi per la celebre popstar bassanese Francesca Michielin che alle 14.30 era convocata per discutere la tesi di laurea al Conservatorio di musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto. La neodottoressa si è laureata in Canto Jazz e ad attenderla fuori dell’aula Zambon c’erano tanti amici, giornalisti, parenti e soprattutto mamma e papà visibilmente orgogliosi.



Francesca è parsa raggiante e giustamente emozionata e non si è sottratta a qualche domanda di rito, da parte dei giornalisti: “È andata bene sono contentissima. È un momento molto emozionante: molto più di Sanremo, all’ennesima potenza. Non mi aspettavo tutti questi parenti però è da due anni che non festeggiamo niente, per via della pandemia, quindi oggi ce la godiamo”.



Quanto ai suoi studi, commenta soddisfatta: “Sicuramente avere un titolo è importante ma sicuramente più che il titolo in sé è stato importante e bello fare un percorso qua dentro perché sono potuta stare vicino alla musica e mettere le mani in pasta. Consiglio a tutti il conservatorio di Castelfranco Veneto”. Brava Francesca, complimenti per il bel traguardo anche da parte di OggiTreviso.