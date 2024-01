Frana sulla Valsugana, chiuse strada e linea ferroviaria

VICENZA - Frana nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 47 della Valsugana, in provincia di Vicenza. Il distacco di materiale roccioso è avvenuto all'altezza dell'abitato di San Marino in Valbrenta. Massi e detriti hanno invaso oltre che le carreggiate anche i binari della linea ferroviaria Bassano-Trento, che è stata chiusa per motivi di sicurezza.

Sul posto le forze dell'ordine con alcune squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a pulire le corsie stradali che scendono verso Bassano del Grappa (Vicenza); parte della carreggiata al momento è percorribile e aperta al traffico di auto e camion.

AGGIORNAMENTO

La strada statale 47 (Ss47) della Valsugana è stata chiusa a causa di una frana avvenuta in tarda mattinata all'altezza dell'abitato di San Marino, nel comune di Valbrenta, a una decina di chilometri dal confine con il Trentino. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota. È stata interrotta la circolazione su strada e su ferrovia nel tratto veneto della Ss47. La frana infatti ha interessato strada e binari, rendendo necessaria l'interruzione dei collegamenti in entrambi i sensi di marcia. Non risultano coinvolti mezzi o persone. Le corse della linea ferroviaria - informa una nota - sono al momento regolari in entrambe le direzioni, ma si fermano a Primolano.

Sono in corso le verifiche tecniche da parte dei tecnici di Rfi per consentire la regolare ripresa della circolazione lungo l'intera tratta ferroviaria. Per quanto riguarda la viabilità, il collegamento è garantito dalla deviazione sulla Ss50 bis/var che porta ad Arsiè (con il bivio per il Primiero), Feltre, Belluno o verso la pianura. Il servizio Gestione strade della Provincia di Trento sta invece provvedendo ad informare gli utenti della chiusura e deviazione in atto con i pannelli a messaggio variabile posti sia lungo la tangenziale di Trento che lungo la Valsugana. Per il momento non si registrano particolari disagi al traffico. Nell'area della frana sono in corso le verifiche e le operazioni di pulizia e disgaggio. Se le operazioni procedono come previsto, nei prossimi giorni potrà essere programmata la riapertura parziale della Ss47.