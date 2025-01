Frana sulla linea ferroviaria: treno evacuato

BOLZANO - Un treno in viaggio sulla linea ferroviaria del Brennero è stato colpito da una frana ieri, a circa un chilometro a nord della stazione di Vipiteno. I 47 passeggeri a bordo sono stati prontamente evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. I passeggeri sono stati condotti alla stazione di Vipiteno, dove hanno potuto proseguire il viaggio grazie a un treno sostitutivo messo a disposizione da Trenitalia. Nel frattempo, il personale di RFI ha avviato le operazioni di ripristino del tratto ferroviario colpito dalla frana.

Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per diverse ore, ma alle 15:00 è stato riaperto parzialmente, con i treni che hanno potuto transitare su una sola linea in direzione Brennero. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche il coordinatore del servizio di emergenza di Vipiteno, la polizia ferroviaria e il personale di Trenitalia per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza. Le cause della frana sono ora al vaglio delle autorità, mentre si continua a monitorare il tratto ferroviario per escludere ulteriori rischi.