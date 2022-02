Frana nella notte lungo la statale

BELLUNO - Frana nella notte lungo sulla variante di Castei, SR 203 Agordina, in provincia di Belluno. I detriti sono arrivati fino alla strada senza danneggiarla in maniera significativa.

La frana si è sviluppata in un tratto del by pass della galleria dei Castei dove non si erano verificati crolli. In quel tratto non erano stati fatti interventi. La strada è chiusa da tempo al traffico e non erano state completate tutte le verifiche tecniche ispettive anche in ragione del dissesto generale dei versanti conseguenti alla tempesta Vaia. La casa cantoniera vicina non ha subito danni.