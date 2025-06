Frana in montagna, polvere a valle: paese imbiancato

SAN VITO DI CADORE (BELLUNO) - Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno una frana si è verificata a monte di San Vito di Cadore (Belluno), sollevando una densa nube di polvere in sospensione che ha interessato la vallata sottostante.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cortina insieme al distaccamento dei volontari di San Vito per effettuare verifiche e monitorare la situazione. Fortunatamente, né massi né colate detritiche hanno raggiunto le abitazioni più alte del paese, né hanno interessato la Strada Statale 51 di Alemagna, che si trova più a valle.



Nel pomeriggio è stato effettuato un sorvolo con l’elicottero Drago del reparto volo di Venezia, alla presenza di un funzionario del comando di Belluno e di alcuni geologi, per valutare l’entità e le condizioni del fenomeno.



Per domani mattina è prevista una riunione generale in Prefettura per coordinare gli interventi e definire le misure di sicurezza necessarie.

Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e della viabilità.