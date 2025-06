Frana di Borca, continua il lavoro dei soccorritori: sette abitazioni inagibili

BELLUNO - Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco nel comune di Borca. Le attività odierne si sono focalizzate sulla pulizia del manto della SS.51 per accelerarne la riapertura, che è stato cooperata con mezzi AIB della Protezione Civile Veneto ed ANAS. Nel contempo sono state visitate 26 abitazioni, di cui 7 sono temporaneamente inagibili per causa esterna in quanto potrebbero, in caso di nuova colata prima del ripristino della piena capienza di invaso delle vasche, essere nuovamente interessate.

Al lavoro 21 unità dei Vigili del fuoco con un PCA (Posto di Comando Avanzato), personale GOS (Gruppo Operativo Speciale) con ruspe ed escavatori e una sezione operativa con un funzionario tecnico per le verifiche statiche delle strutture abitative. Gli interventi VF effettuati sono 12, suddivisi tra tratti di lavaggio stradale e supporto alle squadre di Protezione Civile per i 7 interventi di assistenza alla popolazione loro assegnati. E' stato provato anche un nuovo servizio di acquisizione di immagini satellitari, utile alla definizione delle varie situazioni in corso.