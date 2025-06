Frana in Cadore: strada statale 51 chiusa, case isolate e residenti evacuati

BELLUNO - Dalle prime ore della mattina di lunedì 16 giugno, i Vigili del fuoco sono impegnati in un vasto intervento a causa di una frana provocata dal maltempo che ha colpito la zona di Borca di Cadore.

La colata di fango e detriti ha invaso diverse abitazioni e coinvolto alcune auto, isolando alcune famiglie costrette all’evacuazione. La strada statale 51 di Alemagna è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di messa in sicurezza e pulizia. Sul posto operano le squadre dei Vigili del fuoco di Cortina e Pieve di Cadore, supportate da ruspe ed escavatori per liberare gli ingressi delle abitazioni e rimuovere i detriti. In campo anche i Vigili del fuoco volontari di Valle di Cadore, Cortina, Lozzo, Lorenzago, Calalzo e San Vito di Cadore, impegnati parallelamente anche a Pieve di Cadore per far fronte ad alcuni allagamenti causati dalle intense precipitazioni. Le operazioni vedono la collaborazione del personale Anas, che si occupa della pulizia e della riapertura della strada statale 51, fondamentale collegamento per la zona. Le condizioni meteo avverse hanno reso la situazione critica, con residenti bloccati nelle proprie abitazioni e vie di comunicazione interrotte. Le autorità invitano alla massima prudenza e seguono costantemente l’evolversi degli eventi.

