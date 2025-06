Frana in Cadore: conclusi gli interventi dei Vigili del Fuoco

BELLUNO - Sono stati 60 gli interventi dei Vigili del fuoco effettuati fino a ieri a Borca di Cadore in località Cancia, per ripristinare la sicurezza nell'abitato coinvolto da una colata di fango e detriti la notte tra il 15 e il 16 giugno scorso. Le squadre dei Vigili del fuoco di Belluno con i mezzi per il movimento terra, insieme ai volontari, hanno fatto rientro ieri sera nei distaccamenti dopo aver terminato gli ultimi interventi.

Permane aperto il Centro Operativo Comunale.