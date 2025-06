Frana a Borca di Cadore: Vigili del Fuoco al lavoro dalla notte per liberare abitazioni e strade - VIDEO

BELLUNO - Dalle prime ore di lunedì mattina, alle 4:30, i Vigili del Fuoco sono impegnati a Borca di Cadore (BL) per fronteggiare una frana che ha coinvolto numerose abitazioni e veicoli. Per motivi di sicurezza, diversi residenti sono stati evacuati.



Le squadre operative utilizzano escavatori e mezzi per il movimento terra per rimuovere fango e detriti dalle strade, oltre a effettuare interventi di prosciugamento per limitare i danni causati dall’acqua.



Le operazioni di messa in sicurezza e pulizia sono ancora in corso, mentre un elicottero Drago del reparto volo di Venezia ha effettuato un sorvolo per monitorare dall’alto la situazione.

La situazione resta sotto stretto controllo, con le autorità che invitano alla prudenza e seguono l’evolversi degli eventi. CLICCA QUI per vedere il video.

