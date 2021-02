La frana avanza, a rischio la chiesa

BELLUNO - La frana avanza, la chiesa è a rischio. Allarme a Valle di Cadore, nel bellunese, per la frana vicino alla Chiesa di San Martino.



La frana sta accelerando il suo percorso, tanto che l'edificio sacro è in pericolo: chiusa la chiesa e il suo perimetro: le messe sono state spostate negli spazi del teatro Antelao.



La struttura rocciosa dove poggia la chiesa è costituita dello stesso materiale della frana della Busa del Cristo che dista un chilometro il linea d’aria.



Dopo i controlli tecnici di ieri, a breve ci sarà un incontro con la Regione e la Soprintendenza per cercare una soluzione per possa porre a riparo l’edificio sacro simbolo della vallata cadorina.