La foto di Giulia Cecchettin rubata dall'altare della chiesa di Saonara: ritornata in Piemonte

SAONARA (PADOVA) - La fotografia di Giulia Cecchettin rubata dalla chiesa di Saonara (Padova). A denunciare il furto, sabato 29 marzo, ai carabinieri di Padova è stato il parroco, dopo essersi accorto che l'immagine della giovane, uccisa a novembre del 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, era scomparsa da uno degli altari laterali.

La notizia è stata resa nota dallo zio della ragazza Andrea Camerotto, sui social.



I carabinieri subito dopo la denuncia si sono attivati e attraverso le immagini di videosorveglienza delle telecamere interne ed esterne della chiesa hanno potuto vedere che un uomo nel pomeriggio di giovedì 27 marzo ha afferrato la foto ed è fuggito con l’auto. Grazie ai lettori targa della zona gli inquirenti hanno identificato il proprietario dell’auto: si tratta di un uomo settantenne residente a Verbania (Piemonte). Una volta che i militari dell’arma si sono presentati alla sua porta l’uomo ha subito confessato il gesto e consegnato la cornice con la foto. L’autore del furto è stato denunciato mentre la foto sarà riposizionata in chiesa.