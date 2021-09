La foto del candidato con Zaia fa infuriare la Lega

CAMPOLONGO - Il candidato sindaco si fa la foto col presidente regionale Luca Zaia: un film già visto tante volte. Ma in questo caso il candidato non corre per la Lega.

Simone Taschin, avvocato, in corsa a Campologngo (Padova) come candidato della civica Progetto Civico, posta su facebook una foto che lo ritrae insieme al governatore.



Facendo venire il madipancia a più di qualcuno. Il segretario provinciale della Lega Andrea Tomaello ha dunque ribadito che il candidato sindaco sostenuto dalla Lega e dal centrodestra non è Taschin ma l’attuale assessore Mattia Gastaldi (Fratelli D’Italia).

Tuttavia Taschin da parte sua ribadisce che sia Zaia che il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro gli hanno fatto gli auguri per la competizione elettorale. Competizione in cui corre per il centrosinistra la ex farmacista del paese Elena Casalicchio. OT