Forte terremoto in Afghanistan, 1.000 morti solo nella provincia di Paktika

MONDO - Forte terremoto in Afghanistan. Il sisma, che la notte scorsa ha colpito il Paese, dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani, ha fatto centinaia di morti e feriti con un bilancio che aumenta di ora in ora. Circa mille persone sono morte e altre 1.500 sono rimaste ferite solo nella provincia di Paktika, secondo quanto riporta l'agenzia Dpa che cita il responsabile locale del dipartimento per l'informazione e la cultura, Mohammad Amin Huzaifa. Stando alla fonte, il bilancio - sempre provvisorio - si riferisce ai distretti di Gayan e Barmal di quella che risulta essere la provincia più colpita dal sisma. Lo United States Geological Survey (Usgs) ha registrato la scossa di magnitudo 5.9 con epicentro a circa 46 chilometri dalla città afghana di Khost, vicino al confine con il Pakistan, dove il sisma è stato avvertito anche nella capitale Islamabad. "Profondamente addolorato per il terremoto in Afghanistan che ha provocato la perdita di vite innocenti. La popolazione del Pakistan condivide il dolore e la tristezza dei fratelli afghani. Le autorità competenti lavorano per sostenere l'Afghanistan in questo momento di bisogno" ha scritto in un tweet il premier pakistano, Shahbaz Sharif, al potere dallo scorso aprile. Il Papa ha espresso la sua vicinanza alla popolazione dell’Afghanistan colpita dal violento sisma. "Un terremoto - ha detto Bergoglio al termine dell’udienza generale - ha provocato vittime e danni ingenti in Afghanistan. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a quanti sono stati colpiti dal sisma". In particolare, Bergoglio prega "per quanti hanno perso la vita e per i loro famigliari. Auspico che con l’aiuto di tutti si possano alleviare le sofferenze della cara popolazione afghana".

I PRECEDENTI - La tragedia arriva in un Paese che deve affrontare una grave crisi economica e alimentare e che non è senza precedenti. Tra gli ultimi terremoti nel Paese quello di gennaio quando almeno 28 persone sono morte per le forti scosse che hanno colpito la provincia di Badghis, nel nordovest dell'Afghanistan. Il terremoto delle scorse ore è avvenuto, ha sottolineato il Washington Post, a circa 500 km a nordest dal luogo di un altro devastante sisma di magnitudo 6.4 che nel 2008 ha fatto 166 morti. Negli ultimi dieci anni più di 7.000 persone sono morte a causa di terremoti nel Paese, secondo dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari riportati dalla Bbc. Tra i più recenti, quello del 2015, quando il nordest venne colpito da una scossa che fece quasi 400 morti tra Afghanistan e Pakistan. Anni prima, nel 2002 (poco dopo l'intervento Usa e la caduta del regime talebano), circa mille persone morirono a seguito di un terremoto nel nord dell'Afghanistan. Nel 1998 un sisma di magnitudo 6.1 fece 4.500 morti nel nordest.