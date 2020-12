"Forte odore di gas in centro a Vittorio Veneto"

VITTORIO VENETO - Fuga di gas a Vittorio Veneto, vigili del fuoco in azione questa mattina, mercoledì, per cercare il luogo esatto. Ricerche in via De Nadai e nell’area degli impianti sportivi e nella zona di via De Gasperi.



La segnalazione è giunta questa mattina da alcuni residenti in via De Nadai.



«Abbiamo notato questo forte odore di gas in tutta la zona» spiegano. «È stato un continuo chiamarsi l'un l’altro perchè bastava aprire le finestre per accorgersi del problema.



Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco e ci hanno detto che avevano già avuto una marea di segnalazioni. E sono giunte sul posto per cercare il luogo preciso della fuga, forse nella zona di via De Gasperi», ossia nell'area poco distante dal palazzetto dello sport.



L’intervento è tutt’ora in corso.