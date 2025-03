"Formaggio (FdI) va in corto circuito e invoca strategie al governo regionale di cui fa parte"

VENEZIA - "Non nuovo ad uscite di questo genere, il consigliere Joe Formaggio torna a scagliarsi contro la stessa Giunta Zaia che sostiene dai banchi della maggioranza. E questa volta sceglie l'acquisizione di Ambiente Energia da parte della multiutility Hera. Con dichiarazioni che hanno ben poco di illuminante, visto che il problema della mancanza di una strategia veneta lo abbiamo ben presente da anni, e che accendono invece i riflettori su un vero e proprio corto circuito politico". Lo dice la consigliera regionale vicentina del Pd, Chiara Luisetto, replicando all'esponente di Fratelli d'Italia sulla vicenda dell'acquisizione della società scledense da parte del Gruppo Hera.



"C'è evidentemente qualche problema di coesistenza del consigliere con sé stesso e con l'alleanza di centrodestra che governa il Veneto e alla quale appartiene. Se non esiste una holding veneta è perché il centrodestra non l'ha mai voluta né promossa. Lo ringraziamo per essersi accorto di quanto da tempo sosteniamo, ovvero la mancanza di una visione strategica in grado di mettere a sistema, valorizzare e non dissipare il patrimonio delle multiutility del territorio regionale. Un ruolo di tutela dei beni comuni e degli utenti che Zaia e i suoi non hanno voluto svolgere in tutti questi anni. Però, al netto delle sue insofferenze, Formaggio non può difendere il 'piccolo è bello' nei fatti e a parole chiedere una regia. È stato semplicemente complice e dunque artefice della situazione frammentata in cui ci troviamo".