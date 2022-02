Foreste: De Menech, trasferire servizi a Provincia Belluno

BELLUNO - "Istituire i servizi forestali bellunesi trasferendo alla Provincia di Belluno tutte le funzioni sulla gestione delle foreste e della difesa del suolo. Solo così riusciremmo a superare le difficoltà di coordinamento emerse nella giunta regionale".



Lo chiede in una nota il deputato bellunese del Pd, Roger De Menech, secondo cui "i problemi interni alla Giunta hanno impedito un'azione decisa contro il bostrico. Nonostante ci fossero ingenti risorse stanziate dallo Stato, ora i tecnici affermano che è troppo tardi e il territorio bellunese rischia di perdere fino a due terzi del proprio patrimonio boschivo.



Affidare la gestione della tutela del suolo e delle foreste alla Provincia di Belluno, dove per altro ci sono i quattro quinti dei boschi del Veneto, eviterebbe la dispersione delle competenze e l'amaro spettacolo da 'fine impero' delle liti riservateci da Venezia in queste settimane. Il trasferimento delle competenze, delle funzioni e delle risorse umane ed economiche, sarebbe inoltre in piena linea con lo statuto regionale - conclude - che riconosce la specificità della provincia di Belluno».