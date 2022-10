Forbes classifica TECH come "La migliore università online del mondo"

La principale rivista di economia e finanza mette in evidenza la storia di successo di TECH Università Tecnologica Digitale, che consente di apprendere i migliori programmi accademici in modalità 100% online da qualsiasi parte del mondo.



La prestigiosa rivista specializzata in economia e finanza Forbes ha segnalato TECH Università Tecnologica Digitale come "La migliore università online del mondo". Questo è quanto hanno recentemente affermato in un ampio articolo della loro edizione digitale, in cui riecheggiano i successi di questa istituzione, "grazie all'offerta accademica che offre, alla selezione del suo corpo docente e a un metodo di apprendimento innovativo volto a formare i professionisti del futuro".



In questo senso, la rinomata pubblicazione economico-imprenditoriale ha evidenziato il costante lavoro di questa università per essere all'avanguardia nel settore dell'istruzione. Tutto questo in un momento in cui le condizioni sanitarie e sociali hanno accelerato il declino dei modelli di insegnamento tradizionali a favore di nuovi approcci di apprendimento online e a distanza.



Forbes sottolinea quindi la metodologia 100% online di TECH e i suoi risultati, che "sono eccezionali, superando con distinzione gli standard di qualità globali che valutano l'efficacia della formazione online". In effetti, questo approccio accademico ha ottenuto punteggi superiori a 4 punti su 5 sulla "Scala Likert". Allo stesso modo, il metodo Relearning ha ottenuto più di 8 punti su 10, collocando TECH inequivocabilmente come la migliore università online del mondo.

“ Secondo Forbes, in soli 6 anni di attività, TECH è entrata nella classifica delle 200 aziende a più rapida crescita nel mercato europeo ”

Attualmente TECH, la più grande università digitale del mondo, si posiziona come punto di riferimento per l'istruzione online e a distanza. Il suo ampio catalogo accademico, composto da oltre 10.000 titoli, la selezione di un team di docenti di prim'ordine e lo sforzo costante di offrire contenuti di altissima qualità lo confermano. Tutto questo posiziona gli oltre 500.000 laureati TECH come i professionisti più apprezzati, fornendo loro non solo le conoscenze più aggiornate, ma rendendoli anche un patrimonio molto ricercato dalle principali aziende internazionali.



Forbes sottolinea anche l'ampia espansione commerciale di TECH, che dalla sua creazione nel 2015 è riuscita a posizionarsi tra le 200 aziende a più rapida crescita in Europa e come l'azienda tecnologica spagnola con la più alta valutazione degli ultimi anni. Questi riconoscimenti, insieme al suo impegno per l'espansione e la qualità dell'istruzione, fanno di TECH – Università Tecnologica Digitale il più grande operatore educativo del mondo.



L'offerta accademica più completa nel panorama dell'insegnamento online

Uno degli aspetti che rendono unica TECH Università Tecnologica Digitale è la sua eccezionale offerta accademica. Questa istituzione dispone di un ampio catalogo di programmi superiori che comprendono lauree triennali, lauree magistrali, diplomi universitari, programmi di sviluppo manageriale, corsi di lingua e diplomi. Tutti i corsi sono tenuti online, il che rende più facile per gli studenti combinare la loro vita accademica, professionale e personale.



Inoltre, l'università non solo dispone di facoltà tradizionali, ma nel suo impegno per una costante innovazione, negli ultimi anni ha incluso aree di conoscenza completamente nuove e allineate al mondo professionale di oggi. Così, oggi TECH offre lauree legate al mondo del metaverso, delle criptovalute o della realtà virtuale, tra le altre. Tutto questo senza tralasciare le aree accademiche tradizionali che richiedono un costante aggiornamento a livello professionale, come le Scienze della Salute o il mondo degli Affari, tra le altre.

“ Le qualifiche TECH coprono la stragrande maggioranza dei settori professionali, oltre a diversi livelli di specializzazione a seconda delle esigenze dello studente: Master, Corsi, Specializzazioni, ecc. ”

Con tutto ciò, l'Università dispone oggi di un catalogo di aree di conoscenza unico nel settore, che comprende facoltà come Scienze dello Sport, Design, Scienze della Formazione, Infermieristica, Business School, Scuola di Lingue, Farmacia, Fisioterapia, Geografia e Storia, Lettere e Filosofia, Informatica, Ingegneria, Giurisprudenza, Medicina, Odontoiatria, Nutrizione, Psicologia, Giornalismo e Comunicazione, Veterinaria e Videogiochi.



La ripetizione dei concetti come metodo di apprendimento: il Relearning

Consapevole del fallimento dei metodi di insegnamento tradizionali, TECH Università Tecnologica Digitale, nel tentativo di migliorare il sistema di apprendimento, ha implementato un metodo innovativo basato sulla reiterazione dei concetti. Con il nome di Relearning, questa metodologia pedagogica è unica per la combinazione di un'elevata qualità educativa con i più alti standard accademici e le più recenti tecnologie educative. Inoltre, TECH è l'unica università accreditata a utilizzare questo metodo educativo nei suoi programmi.



In questo senso, Forbes afferma che "i risultati ottenuti dalla sua metodologia di apprendimento sono eccezionali" e che "migliorano i livelli di soddisfazione complessiva degli studenti negli indicatori che identificano TECH come la migliore università online". Questo fa sì che sempre più laureati di questa istituzione valutino positivamente il processo di apprendimento presso TECH e raccomandino di studiare in questa università invece che in altre.



Per questo motivo, al fine di applicare questa metodologia in modo efficace, TECH si concentra sulla fornitura agli studenti di materiali didattici in diversi formati, fra cui testi, video interattivi, illustrazioni e mappe di conoscenza. Tutti sono progettati da insegnanti qualificati che concentrano il loro lavoro sulla combinazione di casi reali con la risoluzione di situazioni complesse attraverso la simulazione, lo studio di casi applicati a ogni carriera professionale e l'apprendimento basato sulla ripetizione attraverso audio, video, presentazioni, animazioni, immagini, tra gli altri.



L'essenza di questa metodologia è fornire fiducia e autonomia allo studente. In questo modo, la conoscenza si radica in modo permanente nello studente, che può anche imparare al proprio ritmo e secondo i propri tempi e stili di vita. Si tratta di qualcosa di impensabile con i metodi di apprendimento tradizionali.

Pubbliredazionale