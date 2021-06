Fonte, sesso al centro massaggi

FONTE - Denunciata per favoreggiamento della prostituzione.



Nella tarda serata di venerdì 11 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato a Fonte una 47enne, pregiudicata del luogo e in flagranza dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.



L’indagata è stata bloccata dai militari all’interno di un centro massaggi situato a Fonte, in via Gandola, gestito direttamente da lei, subito dopo aver ricevuto 100 euro da un uomo della zona, come compenso per un rapporto sessuale consumato poco prima con una massaggiatrice di nazionalità cinese.



Le indagini sono durate un paio di mesi e hanno messo in luce le numerose frequentazioni del centro massaggi (ora sotto sequestro) da parte di uomini, che potevano accedere lì a tutti gli orari del giorno.