Fontanelle, in forma privata i funerali di Valerio Cescon

FONTANELLE - I funerali si svolgeranno in forma privata, ma la camera ardente allestita ieri nella casa funeraria di Gorgo è aperta anche oggi dalle 8. 30 alle 12. 30.



Valerio Cescon, l’imprenditore vitivinicolo morto giovedì a 67 anni a causa di complicazioni che lo hanno stroncato in pochi giorni, era conosciutissimo in tutta Italia.



Il presidente della Regione Luca Zaia lo ricorda così: “Il Veneto perde un imprenditore illuminato e lungimirante a cui la nostra viticoltura deve molto. Con radici ferme nella tradizione contadina della sua famiglia ha saputo guardare al futuro con una capacità speciale nel capire i mercati, diventando uno dei padri dell’affermazione internazionale del Prosecco che ha seguito con incarichi di rilievo nel consorzio Doc e nel mondo della cooperazione tra produttori”.

