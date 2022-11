Fontanelle, falciata da un'auto, muore dopo tre giorni

FONTANELLE - Era stata travolta da un’auto mentre atrava attraversando la strada: dopo tre giorni di agonia si è spenta. Antonella Caputo, 46 anni, è l’ennesima vittima della strada in questo 2022 tragico per la Marca. L’episodio è accaduto sabato mattina poco prima di mezzogiorno. La donna era stata investita alle 11.30 circa in via Vallonto. Subito soccorsa, è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Dopo tre giorni, nella notte, è avvenuto il decesso della donna originaria della basilicata, precisamente originaria di Tursi. Da qualche mese si trovava con la famiglia a Fontanelle per lavoro. Lascia il marito e il figlio. Al volante dell’auto che l’ha investita c’era una donna di 75 anni che, pur illesa, è rimasta sotto shock. Si tratta della 69^ vittima di incidenti stradali in provincia dall’inizio dell’anno. La notizia è stata resa nota anche via social dal sindaco di Tursi, in provincia di Matera, Salvatore Cosma.

