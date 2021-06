Fontane Bianche: habitat di varie specie faunistiche di pregio

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - La nursery della trota marmorata si trova proprio sotto casa, presso le Fontane Bianche di Fontigo.



Da recenti studi di monitoraggio della fauna ittica, infatti, sembrerebbe trattarsi del sito veneto più importante per la riproduzione di questa specie.



L’Amministrazione ha deciso quindi di dare il via al progetto Naturelab Fontane Bianche, che prevede uno studio di analisi della fauna presente oggi in questo habitat naturale, rifugio di molte specie animali, in collaborazione con Legambiente Sernaglia e Aps La Piave.



L’idea è di realizzare un laboratorio naturale a cielo aperto per formare professionisti di settore e testare soluzioni ambientali efficaci per la protezione di specie animali, grazie alla riqualificazione del loro habitat, al fine di diventare un progetto pilota per zone simili in Veneto.



Il progetto è stato affidato a Bioprogramm di Padova e Ormelle, che grazie alle profonde conoscenze delle associazioni presenti sul territorio, potranno raccogliere dati importanti per la tutela e la conservazione di questo habitat di eccezionale bellezza.