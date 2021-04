Fontanafredda, fuoco in appartamento

PORDENONE - Incendio nel pomeriggio di ieri al sesto piano di un palazzo di Via Anello del Sole a Fontanafredda (Pordenone).



Il rogo è scoppiato alle 15.30 nell'abitazione dell'anziana proprietaria: fuoco in cucina, soggiorno e terrazzo.



I Vigili del Fuoco sono arrivati a spegnere le fiamme sia entrando dall’interno che dall’autoscala.



L’anziana è uscita da sola per essere poi soccorsa dai sanitari del 118.



Sul posto Polizia locale e Carabinieri. Al vaglio le cause.