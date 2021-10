Fontale tra due auto: uno dei conducenti è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo

VERONA - Lunedì alle 8.20 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale a Lazise sulla SP5 via Gardesana.

A seguito di uno scontro frontale tra un SUV e una vettura uno dei conducenti è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Gli operatori VVF, partiti da Bardolino, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, hanno liberato l'uomo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto. Successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per controlli. Durante tutte le operazioni la viabilità è stata interrotta. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza da parte dei VVF si sono concluse intorno alle 9.00 mentre sono proseguite le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente.