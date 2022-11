Fondi dei bimbi malati usati per spese e viaggi, indagata presidente della Onlus

PADOVA - Fondi versati a favore dei bambini malati di cancro utilizzati anche per viaggi privati e spese al supermercato: è la pesante accusa con la quale è stata indagata a Padova la presidente dell'associazione onlus Team For Children, Chiara Girello Azzena.

Secondo l'accusa - riferiscono i quotidiani locali - la donna è sospettata di essersi appropriata di decine di migliaia di euro della Onlus per fini personali. Team for Children è un'associazione, molto nota in Veneto, che sostiene i progetti per i malati del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Padova.

L'iscrizione nel registro degli indagati, per appropriazione indebita, è avvenuta nel febbraio scorso, sulla base di un esposto giunto in Procura. Girello Azzena è già stata interrogata dal magistrato, ed ha respinto tutte le accuse. Ora l'inchiesta è stata chiusa e si attende la decisione del pm sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.