Follina, l'auto esce di strada e finisce contro il muro di una casa

FOLLINA - Poco prima delle 11:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Jacopo Bernardi a Follina per un'auto finita contro il muro di un'abitazione, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito insieme ad altri tre passeggeri. I pompieri arrivati da Vittorio Veneto, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto un passeggero rimasto bloccato all'interno della Fiat Punto. Tutti e quattro i feriti sono stati presi in cura del personale sanitario del Suem e trasferiti in ambulanza ed elisoccorso in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.