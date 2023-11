Folla per l'ultimo saluto a Walter, Vigile del fuoco vittima del maltempo

BELLUNO - Si sono svolti nel pomeriggio di giovedì nella chiesa di Puos, in Alpago, i funerali di Walter Locatello, il 44enne vigile del fuoco caduto nelle acque del canale Riù una settimana fa, mentre si prodigava per mettere in sicurezza delle abitazioni a rischio allagamento. Il corpo del vigile del fuoco è stato poi individuato e recuperato dai colleghi lunedì nel lago di Santa Croce.



La bara è arrivata alla Chiesa di Puos a bordo dell’autoscala dei vigili del fuoco, dove erano presenti ad attenderlo un migliaio di persone tra cui moltissimi colleghi e amici, che si sono stretti intorno alla famiglia di Walter. Presente oltre il comandante Antonio del Gallo e tutto il personale del Comando bellunese, il capo del Corpo Nazionale Carlo Dall’Oppio, il direttore interregionale Loris Munaro, i dirigenti dei comandi del Veneto e nazionali, autorità civili e militari tra cui l’assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, il prefetto Mariano Savastano, il presidente della provincia Roberto Padrin.

Sei colleghi hanno portato a spalla la bara di Walter fino all’altare per poi vegliarlo fino al termine della funziona religiosa. Palpabile la commozione di tutti i presenti.

Don Luigi Mosca nella sua omelia ha detto: “Walter era veramente di tutti: un ragazzo e un vigile del fuoco, che ha trascorso la propria esistenza terrena, donandosi agli altri. Era gioioso, scherzoso e generoso, ma anche attento e responsabile. Quando qualcuno gli chiedeva un aiuto, era sempre pronto a darglielo. Interpretava la vita come un dono agli altri e non si risparmiava mai. Ecco perché Walter era per tutti e di tutti.”

Il comandante dei Vigili del fuoco di Belluno, Antonio del Gallo, nel suo intervento ha ringraziato tutti per gli sforzi fatti per le ricerche di Walter. Ricordandolo ha detto: “tutti hanno voluto sottolineare la tua abnegazione, la preparazione professionale, lo spirito di gruppo e di sacrificio ed è proprio il tuo altissimo senso del dovere, che non ti ha fatto recedere dall’intervenire di fronte al furore delle acque, per proteggere la tua comunità, pagando in prima persona il prezzo più alto”.

La cerimonia funebre si è conclusa con la partenza del carro funebre accompagnato per un attimo dal suono della sirena di un’autopompa. Suono che miglia di volte ha accompagnato Walter, mentre correva con i colleghi per portare aiuto alle persone in difficoltà.

