Folgorato da 20.000 volt mentre lavora: operaio in gravi condizioni

QUARTO D’ALTINO (VE) – Un operaio di 44 anni è stato colpito da una scarica elettrica di 20.000 volt nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio, mentre lavorava in un impianto fotovoltaico nella zona industriale di via Abbate Tommaso. L’uomo, di origini albanesi e residente a Casier (TV), ha riportato ustioni gravi ed è stato soccorso in codice rosso.



L’incidente è avvenuto durante la posa di canalette interrate per i cavi elettrici. Mentre maneggiava una cabina di trasformazione, è stato investito dalla scarica. I Vigili del Fuoco e il Suem 118 sono intervenuti rapidamente, trasportandolo prima all’ospedale dell’Angelo e poi al centro grandi ustionati di Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata.



L’area è stata messa in sicurezza e la corrente interrotta per consentire i rilievi. I Carabinieri, lo Spisal e i tecnici della rete elettrica stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza. È emerso che l’operaio non era un dipendente diretto dell’azienda presso cui si è verificato l’incidente, ma lavorava per conto di un’altra impresa.