Florida, due alligatori “suonano” al campanello di casa: il video diventa virale

FLORIDA – Non è uno scherzo né una candid camera, ma quanto accaduto nei giorni scorsi in una tranquilla comunità residenziale della Florida ha dell’incredibile. Due grossi alligatori si sono spinti fino all’ingresso di un’abitazione, con uno dei due che ha addirittura provato a “suonare” il campanello.



L’insolita scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza posizionate sulla veranda della casa. Nel video, diventato virale in poche ore sui social, si vede uno dei rettili avvicinarsi alla porta e sollevarsi goffamente, come se stesse cercando di bussare o attirare l’attenzione degli abitanti. Il secondo alligatore, leggermente più timido, si mantiene a distanza, osservando la scena.



L’episodio è avvenuto ad Ave Maria, una comunità della Florida nota per la vicinanza con aree naturali abitate da fauna selvatica. È possibile che i due animali, spintisi fino al centro abitato forse alla ricerca di cibo o attratti da qualche odore, abbiano semplicemente sbagliato percorso. Nonostante ciò, l’effetto comico – e un po’ inquietante – del gesto non è passato inosservato.



Tra i tanti che hanno rilanciato il video online anche il meteorologo Matt Devitt, volto noto in Florida, che su X ha commentato con ironia: “Benvenuti in Florida, dove gli alligatori bussano alla porta”.