FLORAL DESIGN WORKSHOP.

PROGRAMMA

Rebekka Clarke insegnerà le tecniche per realizzare un fantastico bouquet primaverile da portarsi a casa.

Il workshop è concepito come un’esperienza immersiva attraverso cui apprendere le tecniche base del floral design. Si tratta di un’occasione unica per creare composizioni moderne imparando competenze professionali quali: cura dei fiori e teoria del colore.

Il workshop si svolgerà presso Villa Filanda Antonini, sabato 13 aprile, alle 15:00. Il laboratorio è in lingua inglese ed ha una durata di 90 minuti. Fiori e materiali per realizzare il bouquet sono inclusi nella quota partecipativa che è di 25 euro/persona. Il laboratorio è adatto ad adulti di ogni livello d’esperienza.

Per ulteriori informazioni visita il sito di Villa Filanda Antonini oppure scrivi a hello@vfa.art .

Clicca qui per iscriverti al workshop





BIOGRAFIA DOCENTE

Rebekka Clarke (UK, 1986) è un'artista che attualmente vive e lavora a Helsinki, Finlandia. Negli ultimi sedici anni Rebekka si è dedicata al floral design, componendo fiori e piante in modo non convenzionale. Crea sia installazioni che sculture botaniche capaci di evolvere in espressioni originali, inaspettate.

Ispirandosi al mondo naturale, l'arte di Rebekka va oltre l'estetica, si addentra nel regno dell'erboristeria, esplorando le proprietà terapeutiche e il significato culturale delle piante.