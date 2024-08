Flavio Tosi: "Per il dopo Zaia il mio nome è sul tavolo"

VENEZIA - "Un candidato forte vince, mentre un candidato sbagliato rischia di perdere anche se è di centrodestra. Il mio nome è sul tavolo. Vediamo gli altri quali sono". Lo spiega Flavio Tosi, coordinatore veneto di Forza Italia, ex sindaco di Verona, eletto da poco al Parlamento europeo in un'intervista a La Stampa.

Domenica Antonio Tajani ha rilanciato la sua candidatura per il dopo Zaia alla guida della Regione Veneto. Lo stesso Zaia infatti non si potrà ricandidare se non cambierà la legge che impedisce il terzo mandato. "Il Parlamento si è già espresso tre volte contro il terzo mandato. Un voto bulgaro, insomma - prosegue Tosi -. Senza contare che Zaia sta concludendo quello che di fatto è il suo terzo mandato". Molti dicono che Zaia potrebbe candidarsi come sindaco di Venezia. "Sarebbe il candidato migliore per aiutare la coalizione a uscire da una soluzione che certamente non è bella - spiega -. Bisogna vedere se lui ha voglia di prendere in mano una situazione che è un potenziale ginepraio". Parlando del suo ex partito, la Lega, Tosi non risparmia le critiche. "Ormai la Lega è tutto e il contrario di tutto. Salvini è stato strategico a candidare il generale Vannacci alle Europee perché sennò andava al 7%.

Ma Vannacci, per la Lega, è e sarà un problema - dice -. Rispetto al Carrocccio che ho conosciuto io, e che come me hanno conosciuto anche tanti altri, Vannacci è l'esatto opposto. Vannacci è lo statalismo e il centralismo personificati e ha spostato la Lega ancora più a destra". Lo stesso Zaia "dentro la Lega è minoritario. Con l'ingresso di Vannacci lo è ancora di più. Bossi diceva: 'Mai con i fascisti'. Non so se Vannacci si definisce fascista, ma per tutti i richiami che fa e per le posizioni che assume di fatto lo è - conclude -. La Lega è su posizioni di estremissima destra ma la società civile, per fortuna, va in un'altra direzione. Forza Italia è un partito liberale e in quanto tale riconosce i diritti che vanno riconosciuti nel mondo di oggi. Toccherà a Giorgia Meloni fare sintesi".