Fkdesign si aggiudica il primo premio per il miglior sito internet

CASTELFRANCO - La città del Giorgione si sta qualificando sempre più come polo d’eccellenza per quanto riguarda il marketing, la comunicazione digitale e il graphic design, nuove frontiere della creatività Made in Italy. È di questi giorni la notizia dell’aggiudicazione da parte dell’agenzia castellana Fkdesign di cinque riconoscimenti, relativi a tre progetti, nell’ambito della XXV edizione del Premio Mediastars, concorso nazionale che individua i migliori progetti di pubblicità e comunicazione.



Nella premiazione tenutasi presso lo Spazio WOW Museo del Fumetto a Milano, l’agenzia di Castelfranco Veneto ha ottenuto i cinque premi in una dura competizione che ha visto concorrere oltre 500 progetti, 222 professionisti e una giuria estesa con 12.987 mail inviate per votare i migliori lavori. Il riconoscimento senza dubbio più prestigioso è il primo premio nella Categoria Corporate – Sezione Internet per il miglior sito web realizzato per Greenatural, produttore di detergenti ecologici e biologici di Resana, a cui si è aggiunta anche una Special Star per la Direzione Creativa. «Il sito web realizzato per Greenatural – ha spiegato Federico Frasson, managing director di Fkdesign – è stato studiato per comunicare alle persone i valori fondanti del brand: ecologia, rispetto e responsabilità. Un forte appello a rispettare il pianeta attraverso il messaggio chiave ‘Today for Tomorrow’, agire oggi per un futuro migliore. Per dialogare con i consumatori, attualmente, è fondamentale comprenderne le esigenze, ma soprattutto la loro evoluzione».



Gli altri riconoscimenti riguardano i progetti per la buona alimentazione realizzato per Caseificio Tomasoni e quello per il nuovo linguaggio grafico costruito per Eclisse, azienda produttrice di controtelai. «Questi riconoscimenti per noi rappresentano un’ulteriore conferma di quanto fatto finora e ci danno prova che la creatività unita alla strategia e alla disciplina sono lo strumento vincente per permettere ai nostri clienti di ottenere grandi risultati» conclude Frasson.



Nella foto, un momento della premiazione: al centro, Federico Frasson, managing director di Fkdesign e subito a destra Moira Foscarini, web developer del sito vincitore.