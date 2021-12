Fisco, lavoro e precarietà: dalla Marca 12 pullman in partenza per lo sciopero di domani

TREVISO - Da Treviso 12 pullman partiranno domani, giovedì 16 dicembre, per Milano per partecipare, in parco Sempione a Milano, alla manifestazione del Nord Italia in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Uno sciopero che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, esclusi quelli della sanità e nel rispetto delle regole per ciò che riguarda i servizi essenziali. Sono tante le ragioni che hanno spinto Cgil e Uil a indire questa giornata di protesta e di mobilitazione. A partire dalla manovra fiscale che, in provincia di Treviso come a livello veneto, lascia senza benefici significativi l'80% dei lavoratori.



Un dato che emerge dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi raccolti dai servizi fiscali dei due sindacati. Si tratta di contribuenti, tra lavoratori e pensionati, che rientrano nel primo scaglione Irpef (che arriva fino ai 15.000 euro lordi annui) e che non otterranno alcun beneficio dalla modifica dell'imposta sulle persone fisiche; il 53,6%, invece, appartiene al secondo scaglione (che arriva a 28.000 euro lordi l'anno) e risparmierà 132 euro. Nel terzo scaglione (tra 28.000 e 50.000 euro) rientra il 18,4% dei lavoratori, che avranno vantaggi per 432 euro l'anno. La parte più fortunata (sopra i 50.000 euro) è appena l'1,5% del totale, e otterrà 593 euro l'anno. Le cose vanno anche peggio per i pensionati, visto che l'86% è sotto i 28.000 euro. Per non parlare delle donne e dei giovani: l'87% delle prime otterranno benefici tra 0 e 11 euro lordi al mese; idem per il 92% dei secondi.



La situazione non muta se si considerano i singoli settori. I più penalizzati sono quelli del commercio e del terziario, dell'agroalimentare, della logistica. Ovviamente il lavoro precario è quello che ne esce peggio, con il 98% escluso da risparmi consistenti.



“Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali - afferma Mauro Visentin, segretario generale Cgil Treviso -Questo è un modo per ammazzare la rappresentanza sociale, non per coinvolgere il mondo del lavoro nelle scelte che devono essere realizzate”.



“Stiamo chiedendo ai trevigiani il 16 di scioperare, di essere in piazza a Milano perché è il momento che il mondo del lavoro venga ascoltato per i problemi che ha e per lo sforzo che ha fatto in questo anno e mezzo di pandemia. Stiamo chiedendo che tutti gli 8 miliardi vadano al lavoro e ai dipendenti. Noi vogliamo - dice il leader della Cgil - che le politiche economiche del Governo tutelino le persone che hanno più bisogno. Stiamo chiedendo che la riforma fiscale tuteli i salari e le pensioni più basse. Questo non sta avvenendo. Stiamo chiedendo di superare la precarietà nel lavoro, quindi di cancellare forme di lavoro precario assurde e di prevedere un nuovo contratto unico di ingresso al lavoro che sia fondato sulla formazione e sulla stabilità nel lavoro”.