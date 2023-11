Fiorello omaggia Giulia Cecchettin, 'l'amore vero non uccide' 

ROMA-VENEZIA - La nuova puntata si apre con le parole dal padre di Giulia Cecchettin apparse sui propri profili social "L'amore vero... non uccide...": toccante inizio per Viva Rai2! Non c'è solo divertimento, ma anche spazio per l'attualità. Il morning show di Fiorello, infatti, sceglie di aprire la puntata di oggi con un pensiero dedicato a Giulia Cecchettin e, in particolare, con la citazione condivisa sul proprio profilo Facebook dal padre Gino. "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide".

IL PADRE

"Non provo rabbia, non provo nulla. Io penso alla mia Giulia che per me ormai non c'è più". Sono le uniche parole che stamani ha detto ai giornalisti Gino Cecchettin, padre di Giulia, uscendo dalla sua abitazione a Vigonovo (Venezia).

LA RETTRICE DELL'UNIVERSITA'

"Giulia doveva laurearsi giovedì scorso, il suo cognome, Cecchettin, era a la prima studentessa attesa alle 8 e mezza per una laurea di ingegneria. Una laurea che ci sarà, ci sarà di sicuro". Lo ha detto la rettrice dell'Università di Padova, Maddalena Mapelli, durante un convegno in aula magna aperto con un minuto di silenzio in ricordo della giovane uccisa. "Ma questo - ha aggiunto - è il momento di rispettare il dolore dei famiglia, del papà e dei fratelli di Giulia. Quando sarà il momento contatteremo la famiglia per una cerimonia con le tempistiche e le modalità che la famiglia vorrà accettare". Un momento di raccoglimento, ha spiegato Mapelli, è stato osservato in tutte le aule dell'ateneo patavino all'inizio delle lezioni, "in memoria della nostra studentesssa, Giulia, uccisa in manera così violenta ed efferata". La rettrice ha riferito di aver ricevuto centinaia di mail di studenti e studentesse "che scrivono per esprimere il loro cordoglio, a tratti la loro rabbia, e per chiedere risposte".

"E' difficile trovarle. Questo fatto ha colpito non solo la nostra comunità, ma linterto Paese, forse perchè - ha concluso Mapelli - oltre al gesto in sè, così violento, è accaduto tra due ragazzi degli anni duemila, cresciuti in un ambiente socio-culturale che definiremmo 'normale'". "L'ambiente socio-culturale di questi due ragazzi potremmo definirlo 'normale'. Filippo è un ragazzo che non è cresciuto in un ambiente violento, eppure è riuscito ad esprimere una violenza incredibile. E proprio questo forse, oltre a lasciarci attoniti, ci spaventa tutti moltissimo. Perchè può succedere, ed è sucesso". Lo ha detto Daniela Mapelli, la rettrice dell'Università di Padova - cui erano iscritti sia Giulia Cecchettin che Filippo Turetta - ricordando il dramma di Vigonovo.

