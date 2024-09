Finto medico opera un ragazzo guardando un video su Youtube: 15enne perde la vita

Un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita in sala operatoria a causa di un intervento mal riuscito, eseguito da un uomo che non aveva alcun tipo di competenza in campo medico e che credeva di poter eseguire un intervento di rimozione dei calcoli biliari seguendo un tutorial su Youtube. Ha dell’incredibile ciò è successo in India: venerdì scorso il 15enne insieme alla sua famiglia si era rivolto alla clinica in questione con un forte mal di stomaco e vomito.

A quel punto gli è stato comunicato che soffriva di calcoli biliari nella vescica. Hanno così optato per un intervento chirurgico, ma il “finto medico” ha cominciato l’operazione senza un vero e proprio consenso scritto. L’uomo ha impugnato il bisturi e ha tagliato l’addome del paziente, ma l’operazione ha provocato la morte del ragazzo. Successivamente l’intera equipe medica si è dileguata facendo perdere ogni traccia. Ora la polizia cerca di rintracciarli.