Finti vaccini: ammesse le prove, testi a via da marzo

TREVISO - Nuova udienza nel processo a carico dell'assistente sanitaria trevigiana sospettata di aver finto di somministrare le vaccinazioni ad alcuni bambini tra il 2009 e il 2016, prima nel Medio Friuli a Codroipo, San Daniele e Udine e poi nell'Usl 2 di Treviso.

Questo pomeriggio in aula sono state formalizzate le costituzioni in giudizio delle Aziende Sanitarie (la nuova azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e l'Usl 2 di Treviso) in qualità di responsabili civili, dopo che alla scorsa udienza il Tribunale aveva autorizzato alcune parti civili costituite a chiamarle in causa. La Corte ha quindi chiuso le questioni preliminari e aperto il dibattimento con le richieste istruttorie delle parti. Il processo è stato infine aggiornato al 17 marzo per i primi testi della Procura.

Si comincerà con i Carabinieri del Nas che hanno condotto le indagini. Istanze istruttorie sono state avanzate anche dalle parti civili e dalla difesa dell'assistente sanitaria che ha sempre negato le accuse, sostenendo di aver regolarmente sottoposto alla profilassi vaccinale i bambini.

Tra le istanze - come riferito dal legale della difesa, Paolo Salandin - c'è stata anche la richiesta dell'esame imputato. L'assistente sanitaria si presenterà dunque in aula nel corso del processo per rispondere alle domande e spiegare la sua versione. Il collegio ha già fissato altre tre date d'udienza: il 12 maggio, il 16 giugno e il 7 luglio.