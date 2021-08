Fino a Ferragosto afa e caldo in Veneto, da lunedì calo delle temperature

VENETO - Il promontorio anticiclonico di origine nord africana, che si estende sul Mediterraneo centro-occidentale espandendosi verso nord, continuerà a persistere fino a ferragosto. Da domenica inizierà tuttavia ad indebolirsi, per l’estensione verso il Mediterraneo di una vasta area ciclonica presente sull’Europa centro settentrionale, con minimo di pressione in quota sul Mare del Nord. Tale circolazione ciclonica interesserà maggiormente il Veneto nei primi giorni della prossima settimana, ad iniziare dalle zone montane e pedemontane dalle ore centrali di lunedì e successivamente anche la pianura probabilmente dalla serata.

Fino a gran parte della giornata di ferragosto dunque il tempo sarà stabile, con temperature massime e minime molto superiori alla norma sia in montagna che in pianura, condizioni di caldo afoso per la presenza di elevati tassi di umidità, e con precipitazioni in genere assenti, a parte isolati rovesci o temporali di calore sui monti nelle ore pomeridiane. Dal pomeriggio/sera di domenica in montagna potranno farsi sentire i primi effetti dell’indebolimento dell’anticiclone, con un aumento della probabilità di qualche temporale di calore probabilmente da metà pomeriggio. Lunedì, specie dalle ore centrali, saranno probabili precipitazioni sparse sulle zone montane e in misura minore su quelle pedemontane, a prevalente carattere di rovescio e temporale; i fenomeni dovrebbero poi estendersi anche alla pianura, a partire dalla serata di lunedì. Lunedì in montagna avremo un contenuto calo delle temperature massime, mentre in pianura potranno ancora persistere condizioni di caldo afoso e probabilmente dovremo aspettare martedì per una diminuzione significativa delle temperature e un po’ di refrigerio. Si segnala che il calo più marcato delle temperature, sia massime che minime, è previsto per le giornate di martedì e mercoledì, quando le temperature potranno portarsi su valori di 7-8 gradi inferiori a quelli di sabato/domenica.

Temperature registrate in Veneto. La prima ondata di calore del 2021

Siamo ormai “entrati” in quella che può definirsi la prima ondata di calore di quest’anno, intesa come periodo in cui le temperature massime e minime risultano ben superiori alla media per più giorni consecutivi . Nel corso di questa settimana le temperature sono via via aumentate: le massime si sono portate su valori molto superiori alla media già nella giornate di mercoledì 11, mentre le minime lo hanno fatto in modo minore a partire da giovedì 12. Finora i valori più alti sono stati registrati nelle giornate di mercoledì e giovedì per le temperature massime, con valori spesso compresi tra 34 e 36 gradi in pianura e un picco di 36.9 gradi a Montagnana-PD; per quanto riguarda le temperature minime invece l’aumento più significativo si è avuto giovedì 12, con valori spesso compresi tra 20 e 22 gradi in pianura e picchi intorno a 24 gradi (24.9 a Conegliano, 23.6 a Faedo-PD). In questo fine settimana le temperature aumenteranno ancora un po’ con massime intorno a 35-37 gradi su gran parte della pianura (localmente anche un po’ superiori) e con minime stabilmente sopra i 20 gradi (intorno a 21-24 gradi). Non si tratta comunque di valori eccezionali, nel senso che in diverse altre annate si sono avute temperature simili o anche superiori a queste: in particolare si ricorda la prima metà di agosto dell’anno 2003, quando sono stati registrati per molte stazioni i record di caldo