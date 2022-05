Finlandia: "Rapporti con Russia mai più come prima"

MONDO - La guerra in Ucraina rappresenta ''un punto di svolta'', tanto che ''i rapporti con la Russia non potranno più essere come prima''. Lo ha dichiarato la premier finlandese Sanna Marin, oggi in visita a Kiev.

"Noi, come Finlandia, sosteniamo tutte le azioni della Corte penale internazionale per indagare sui crimini, raccogliere prove per procedimenti futuri e condannare la Russia", ha detto Marin dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Quello che ha fatto la Russia è un punto di svolta per l'intera famiglia europea e il mondo intero'', ha aggiunto sottolineando che ''non è possibile tornare ai rapporti che c'erano prima'' della guerra.