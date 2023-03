Finiscono nella scarpata con l'auto dopo un volo di cinquanta metri

PORDENONE - I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti a Meduno presso la località Borgo Bianco per un incidente stradale accaduto verso le 15.00 di martedì 7 marzo. Un’autovettura in fase di manovra ha messo accidentalmente le ruote fuori dalla sede stradale, precipitando lungo una scarpata per oltre 50 metri, e arrestando la propria corsa contro degli alberi dopo essersi capovolta. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e lo scenario per evitare ulteriori movimenti dell’auto lungo il pendio. Le 3 donne trasportate nell’autovettura, soccorse dal personale sanitario in sinergia con il personale dei pompieri e l’elisoccorso intervenuto, hanno riportato ferite lievi e sono state trasferite all’ospedale di Pordenone per accertamenti. Sul posto elisoccorso, ambulanza e Carabinieri di Spilimbergo.