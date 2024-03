Finiscono nel canale con l'auto: lui muore, lei viene salvata da un soccorritore

CHIOGGIA (VENEZIA) - Tragedia a Chioggia la notte scorsa. Un'auto con a bordo due persone provenienti da Cavarzere è uscita dalla strada principale finendo nel canale circostante, per cause ancora da stabilire.

Il primo soccorritore è stato un pompiere del comando di Chioggia, che si trovava nei paraggi non in servizio al momento dell'incidente. Si è gettato immediatamente in acqua, riuscendo a salvare la donna dall'auto sommersa.

Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco locali e dei sommozzatori di Venezia, l'uomo che si trovava con la donna è stato trovato senza vita all'interno del veicolo. Le circostanze esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine.