Finiscono fuori strada e si schiantano contro il muro di un'abitazione

PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN) - Violento incidente questa notte, tra sabato e domenica, in provincia di Pordenone.



È accaduto nella zona di Borgo Ampiano, nel comune di Pinzano al Tagliamento.



Una Fiat Punto con tre amici è uscita di strada in maniera autonoma e ha concluso la sua corsa schiantandosi contro il muretto di un'abitazione.



Rimasto ferito un 15enne, in auto con altre due persone di 19 e 33 anni.



Il ragazzo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.