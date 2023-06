Finisce in una pozza di letame, cavallo salvato dai vigili del fuoco

SCORZÈ (VENEZIA) - Intervento dei vigili del fuoco che nel pomeriggio di domenica hanno recuperato un cavallo caduto dentro una pozza di letame. È successo alle 16:30 in via San Paolo a Peseggia di Scorzè: l'animale stava sprofondando dentro la pozza nera. I pompieri accorsi da Mestre con una squadra supportata dal personale di autogrù e dal nucleo sommozzatori, sono riusciti a imbragare l’animale e tirarlo fuori. Il cavallo una volta recuperato si è rimesso in piedi. L’animale è stato subito assistito e lavato dal personale della scuderia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.