Finisce in un ripido canale, cagnolina recuperata

POVE DEL GRAPPA (VICENZA) - È stata individuata grazie all'altruismo di alcuni ragazzi di Pove del Grappa e recuperata dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa Neva, la cagnolina scappata domenica al controllo del suo proprietario durante una passeggiata alla Madonna del Cornor e finita in un ripido canale roccioso in località La Torre, sopra la Fornace di Solagna.

Disperato dopo la sua scomparsa, il padrone di Neva, di Rosà (VI), era stato aiutato da alcuni ragazzi del posto, che ieri pomeriggio l'hanno sentita e sono riusciti a capire dove fosse finita dopo essersi spostata nel bosco.

Martedì attorno alle 13 quattro soccorritori sono stati accompagnati da una di loro e hanno iniziato a calarsi nei diversi canalini che tagliano il versante, finché al terzo tentativo sono riusciti a vederla.

Un tecnico è quindi sceso per oltre 70 metri, l'ha raggiunta e tranquillizzata e dopo averla assicurata a sé, è stato sollevato dai compagni per contrappeso. La cagnolina è stata quindi riportata dal suo proprietario.